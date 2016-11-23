Игорь Шалимов: "Шансы "Краснодара" на победу над "Зальцбургом" 50 на 50"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов уверен, что матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зальцбурга" будет тяжелым для его подопечных, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам специалиста, у команд равные шансы на победу в этой встрече.

- Перед прошлым матчем с "Зальцбургом" вы оценивали шансы своей команды 50 на 50. Сейчас как оцените?

- Сейчас я бы расценил "Зальцбург" так же. Преимуществом для нас это будет или нет, но для них нужна только победа. Мы об этом думаем, чтобы понять, как они будут играть. Игра нас ждет тяжелая. Преимущество для нас - это домашний стадион.

- Учитываете, что следующий матч в чемпионате - с "Зенитом"? Будет ли какая-то ротация с оглядкой на это?

- Мы думаем только об игре с "Зальцбургом". Ротация будет, но не такая большая. Будем смотреть, как станет складываться игра. Все зависит от этого.