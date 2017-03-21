Игорь Шалимов: "Счет противостояния с "Сельтой" не отражает в полной мере расстановку сил"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" ответил на актуальные вопросы по игре и результатам команды по ходу весеннего отрезка сезона. Он подчеркнул, что участие в Кубке Европы дало команде полезный опыт, который ощущается уже сейчас.

– Две трети сезона позади. Как оцените игру и результаты в чемпионате, Кубке России и еврокубках?

– Мы очень разочарованы поражением от "Урала" и вылетом из Кубка. Вдвойне обидно, что "сетка" выглядела достаточно простой – все топ-команды покинули турнир. Что касается еврокубков, то мы в принципе удовлетворены. Тяжело играли в группе, но обеспечили себе право на плей-офф за тур до финиша. Уступили в последнем матче "Ницце", но никто не знает, как сыграли бы, имей турнирную мотивацию. Думаю, мы могли в той игре добиться нужного результата. Стадию 1/16 финала прошли уверенно, имея в соперниках квалифицированный "Фенербахче". Что касается "Сельты", то соперник в эпизодах, каких-то деталях выглядел посильнее. Общий счет – 1:4, но в полной мере расстановку сил он не отражает. Мы должны делать выводы, футболисты получили опыт, который ощущается уже сейчас. (Сергей ЕГОРОВ)

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