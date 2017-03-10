Игорь Шалимов: "Счет по такой игре закономерный, "Сельта" заслужила победу"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой" (1:2) выразил сожаление по поводу пропущенного в концовке гола. Вместе с тем он отметил: этот результат в целом неплохой.

– Обидно, что мы пропустили второй гол на 89-й минуте, – подчеркнул в эфире программы "Все на Матч!" Шалимов. – Могли, конечно, эти три минуты доиграть и сохранить ничью. Но в целом, если объективно смотреть, то в первом тайме они владели преимуществом и много атаковали, много было ударов. Но мы выстояли. Важно было при такой игре не пропустить. Потом игру выровняли. После нашего гола, на взгляд, они "подсели". Может быть, по такой игре счет закономерный, и "Сельта" заслужила победу. Но они играли дома. Для нас этот результат неплохой.