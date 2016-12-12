16:17 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Шалимов: "С турками всегда сложно играть на их поле"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, во время которой его команде достался "Фенербахче", отметил, что с турецкими клубами всегда сложно играть на выезде. По его словам, жребий мог быть более благосклонным к "быкам", но и не стал худшим из возможных вариантов.

– С турецкими командами всегда играть очень непросто, особенно на их поле, где болельщики создают сумасшедшую атмосферу и на протяжении всего матча гонят своих вперед, - приводит пресс-служба "Краснодара" слова Шалимова. - "Фенербахче" – один из грандов чемпионата Турции, в прошлом сезоне эта команда стала второй, сейчас идет четвертой, но по-прежнему является претендентом на титул. Будем смотреть ее матчи, тщательно изучать. Состав "Фенербахче" мы знаем, лидерами атаки там являются опытные игроки – Робин ван Перси, Эммануэль Эменике, Мусса Сов.

Если оценивать жребий, он, с одной стороны, не самый худший, но с другой - мог бы быть к нам и более благосклонным. В любом случае с "Фенербахче" можно играть и можно проходить эту команду. Но тут все будет зависеть от того, как мы подготовимся в межсезонье, в какой форме подойдем к этим матчам. Если сумеем плодотворно поработать в январе и феврале, шансы на удачный исход у нас будут.

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127777

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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