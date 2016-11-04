Игорь Шалимов: "Результат матча с "Шальке" – разочарование"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Шальке" (0:2) в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что его команде противостоял сильный соперник. По словам Шалимова, после 0:2 "Краснодару" было уже сложно отыграться.

– Мы играли против сильного соперника, – приводит официальный сайт "Шальке" слова Шалимова. – Заранее знали, что нас ожидает трудная встреча. Но мы были готовы и доминировали на поле до того, как пропустили первый мяч. Но этот гол говорит об уровне "Шальке". У команды появляется момент, и она его хладнокровно реализовывает.

После 0:2 нам уже было сложно вернуться в игру. У нас были моменты, но мы не могли превратить их в голы. Такой результат – разочарование для нас. Несмотря на поражение, были и положительные моменты. Нам нужно продолжать работать. Такие игры нам помогают развиваться дальше.