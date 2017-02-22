23:30 22 февраля | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Шалимов: "Просили игроков "Краснодара" не провоцировать болельщиков "Фенербахче"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подчеркнул, что тренерский штаб в перерыве ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (1:1) попросил команду не провоцировать турецких болельщиков. Российский клуб вышел в следующую стадию турнира, благодаря победе в первой встрече со счетом 1:0.

- Мы сказали игрокам не провоцировать болельщиков, которые иногда свистели в адрес своей команды, - приводит ТАСС слова Шалимова. - А до матча мы обратили внимание наших игроков на то, что Робин ван Перси спровоцировал удаление игрока "Бешикташа" (в матче 1/8 финала Кубка Турции 5 февраля - Прим. "СЭ").

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4046848

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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