Игорь Шалимов: "Правильно поступили, выбрав Мартыновича"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Сельты" (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы заявил, что его команда не смогла создать явных моментов, которые помогли бы достичь положительного результата, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Как и ожидалось, тяжелая игра для обеих команд, – отметил Шалимов. – Игра вязкая, жесткая. Когда играют две такие команды, стремящиеся действовать низом, было много борьбы. Но мы ожидали это. При счете 0:0 были у нас удары, где-то могли попасть в створ, но не сделали это. Явных моментов у нас не было все же. Во втором тайме надо было забивать, но пропустили гол.

Наверно, здесь сказалось мастерство "Сельты". Я говорю о тех моментах, когда они возникают после двух-трех передач. В целом, наверно, соперник заслуженно прошел дальше. Плюс мы потеряли Рамиреса на разминке, что нас ограничило сильно. Не скажу, что Мартынович плохо сыграл, но все же. Мы будем надеяться, что эти игры нас сделают сильнее. Нам сейчас надо погрустить, а потом начать готовиться к "Уфе".

– Оба гола пришли с фланга Мартыновича. Не пожалели, что не выбрали Клашеина?

– Калешину тяжело было играть в таком графике, у него была травма. Я думаю, мы правильно поступили, выбрав Мартыновича. А прострелы с флангов идут всегда, просто надо внимательно играть в штрафной. От этого многое зависит.