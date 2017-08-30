Игорь Шалимов: "После "Црвены Звезды" Галицкий сказал, что нельзя все время выигрывать на 93-й минуте"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" отметил, что после поражения в Белграде от "Црвены Звезды" (1:2) и вылета из Лиги Европы сразу переключился на матч чемпионата с "Динамо" (2:0). По его словам, таким же образом поступил президент клуба Сергей Галицкий.

– Что первое вам сказал Галицкий после фиаско в Белграде? Что-то нецензурное?

– Нет, корректное слово. Конечно, это удар. Есть новый стадион, Сергей Николаевич хочет видеть как можно больше матчей на новой арене. Но у него все под контролем, резко негативной реакции не было. После "Црвены" он уже думал о "Динамо".

– И все же – что произнес?

– Что нельзя все время выигрывать на 93-й минуте. Мы так добились одной ничьей и двух побед. Всегда так продолжаться не может – и я согласен с Галицким.

– А что вы сказали тогда?

– Что у нас через три дня матч в чемпионате, нужно восстанавливаться. У нас нет времени на то, чтобы расстраиваться и мыслить на эмоциях. Игра и результат – разные вещи. (Сергей ЕГОРОВ)

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