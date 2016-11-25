Игорь Шалимов: "Показывать игрокам свои голы? Сейчас другой футбол"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после игры 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зальцбургом" (1:1) рассказал, что не показывает своим подопечным кадры со своими голами, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он подчеркнул, что в чемпионате России мало команд играют в стиле "Зальцбурга".

– В интернете ходят видео с вашими голами. Есть ли смысл показывать их игрокам сейчас в качестве примера?



– Это было очень давно, и я думаю, не надо это делать. Сейчас другой футбол. Надо быстрее восстанавливаться и больше тренироваться. Футболисты сами все чувствуют, почему не забивают, почему так играют.



– Как в домашнем матче против "Шальке", так и с "Зальцбургом" у "Краснодара" были большие проблемы выхода из-под прессинга. Это какие-то системные ошибки?



– То, что мы не привыкли к такому прессингу, да. Против нас в чемпионате так не играют, за исключением нескольких команд, которые могут заставить нас обороняться на нашей половине. С "Шальке" намного легче было, чем с "Зальцбургом". Да, "Шальке" выиграл 2:0 дома, но там проблемы у нас были в первые 15 минут. Две игры с "Шальке" были даже проще, чем эта – с "Зальцбургом". Мы будем работать над этим, над всеми компонентами игры. Для недостаточно видео и фишек, это надо долго тренировать.