Игорь Шалимов: "По-прежнему считаю, что шансы с "Сельтой" равные"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой" (1:2) подчеркнул, что считает шансы команд на выход в четвертьфинал равными, передает из Виго спецкор "СЭ" Александр ВИШНЕВСКИЙ. Специалист также отметил, что нападающий Федор Смолов пропустит ближайшую игру.

– Вы продолжаете считать что шансы на выход в четвертьфинал равные?

– Да, я продолжаю так считать. Ответный матч мы играем дома. Обычно такие техничные команды как Сельта" намного лучше играют дома, ловя кураж. На выезде таким командам сложнее. Счет первого матча нормальный, мы можем отыграться. Шансы 50 на 50.

– Что показало МРТ Смолова?

– В ближайшей игре он, наверное, не сыграет.

– А в ответной игре с "Сельтой"?

– Не знаю.