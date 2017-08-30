Игорь Шалимов: "Отставка? Галицкий оценивает не только результат"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" отметил, что разговоров об отставке после вылета из Лиги Европы от "Црвены Звезды" не было. По словам наставника, президент клуба Сергей Галицкий оценивает его работу не только по конечному результату.

– Что произошло сразу после встречи в Белграде? Вам предъявляли претензии, Галицкий готов был отправить в отставку?

– Он располагает полной информацией о команде: смотрит матч, потом пересматривает на видео, видит все тренировки. Какой я тренер, знают футболисты и руководство – те, кто наблюдает за занятиями, а не только следит за результатами. И Сергей Николаевич оценивает не только его.

– Чувствовали давление после поражения?

– Это эмоции болельщиков, соцсетей. Клуб же смотрит на статистику. "Краснодар" так удачно, как в этом чемпионате, еще не стартовал. Статистика ТТД хорошая. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Федора Смолова