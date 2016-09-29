Игорь Шалимов: "Ницце" было очень сложно с "Краснодаром"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Ниццей" (5:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что соперник мог доставить очень много проблем его команде, если бы не грамотная игра в отборе мяча, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он отметил, что была проведена работа над ошибками после матча против ЦСКА, и это принесло свои плоды.

– Игра тяжелая на тяжелом поле, – отметил Шалимов. – Результатом довольны, это то, что нам поможет восстановиться быстрее, ведь через два дня играем в чемпионате. По игре можно сказать, что она была бы равной, если бы мы действовали в отборе как-то иначе. Все знали, кого атаковать при обороне. Мы действовали от футболистов, потому сегодня "Ницце" было очень тяжело. Мы отбирали мяч на чужой половине поля. Показалось, что в этом плане мы правы, ведь проще пробежать 5 метров вперед при отборе, чем 60 метров назад в оборону. Молодцы ребята. Уровень игроков "Ниццы" высокий, можно было ждать неприятности с любой контратаки.

– Что со Смоловым, Ахмедовым и Подберезкиным?

– Подберезкин устал. С Федором все станет понятно на следующий день, сейчас не могу ничего сказать. Насчет Ахмедова – тоже.

– После матча с ЦСКА прошло немного времени, но игра у "Краснодара" принципиально иная. Почему?

– Во-первых, так сложилось. С ЦСКА тоже могло сложиться, как было у нас в мате с "Ниццей", но мы тогда попали под прессинг. Мы могли выходить в так, как сегодня. При подготовке мы сделали выводы о том, что не получилось с ЦСКА. Мы стали меньше терять мяч невынужденно. Сегодня все было получше в плане контроля мяча.