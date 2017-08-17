Игорь Шалимов: "Незасчитанный гол? Такова квалификация арбитров"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Црвеной Звездой" (3:2) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы рассказал о том, что вся скамейка запасных видела момент с незасчитанным голом.
Арбитр Гедиминас Мажейка и первый ассистент Витаутас Шимкус не заметили, что мяч после удара полузащитника "быков", экс-игрока "Црвены Звезды" Михайло Ристича и отскока от перекладины упал за линией ворот сербской команды, после чего выскочил в поле.
- Что скажете про незасчитанный гол? И нужны ли видеоповторы?
- Гол был. Мы и с лавки это видели. Когда пересмотрели, там почти полметра. О видеоповторах наш клуб говорит давно. Но это квалификация арбитров, есть над чем работать.
- Два гола - чьи ошибки?
- Во время первого гола надо было выдвигаться, встречать соперника, он бил практически без сопротивления. Второй гол - Мартынович знал что делать, но чуть-чуть не хватило. Это не грубейшие ошибки.(Екатерина ПОТАПОВА)
Юный Люцифер
coserog Так гол, который Тофик Бахрамов засчитал был в действительности. Есть даже видеозапись, на которой видно, что мяч полностью пересек линию ворот немцев. Чистый гол. Не понимаю о чем там можно спорить столько лет
23:19
coserog
Как это, как это? В пятом мклассе по физике проходят, что угол падения равен углу отражения!? Мяч был в воротах и вычкочил в поле!? Что там за поле??? Это как бахрамов в 66 году защитал немцам гол от англичан... Цирк и только!!!
23:06
баламошка
Это не квалификация арбитров, это квалификация прибалтов.
23:05