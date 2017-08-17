Игорь Шалимов: "Незасчитанный гол? Такова квалификация арбитров"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Црвеной Звездой" (3:2) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы рассказал о том, что вся скамейка запасных видела момент с незасчитанным голом.

Арбитр Гедиминас Мажейка и первый ассистент Витаутас Шимкус не заметили, что мяч после удара полузащитника "быков", экс-игрока "Црвены Звезды" Михайло Ристича и отскока от перекладины упал за линией ворот сербской команды, после чего выскочил в поле.

- Что скажете про незасчитанный гол? И нужны ли видеоповторы?

- Гол был. Мы и с лавки это видели. Когда пересмотрели, там почти полметра. О видеоповторах наш клуб говорит давно. Но это квалификация арбитров, есть над чем работать.

- Два гола - чьи ошибки?

- Во время первого гола надо было выдвигаться, встречать соперника, он бил практически без сопротивления. Второй гол - Мартынович знал что делать, но чуть-чуть не хватило. Это не грубейшие ошибки.(Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Црвена Звезда"