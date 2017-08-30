Игорь Шалимов: "Не считаю, что Синицын ошибся в матче с "Црвеной Звездой"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" отметил, что у него нет вопросов по игре голкипера Андрея Синицына в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" (0:2). По его словам, вратарь не ошибся в моментах, когда пропускал голы.

– У вас есть вопросы к Синицыну, который пропустил два мяча?

– Вопросы возникали к тренеру вратарей, который все объяснил. Не считаю, что Синицын там ошибся. Но был бы молодцом, если бы выручил.

– Не считаете, что один из этих ударов мог взять даже я?

– Нет. У вас не будет возможности проявить себя на таком уровне. (Сергей ЕГОРОВ)

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