Игорь Шалимов: "На разминке нас немного напрягли болельщики и игроки "Фенербахче"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов отметил, что перед ответным матчем 1/16 Лиги Европы против "Фенербахче" игроки турецкой команды отвлекали его подопечных. По сумме двух матчей (1:0 и 1:1) россияне вышли в следующий раунд турнира.

– В самом начале игры "Фенербахче" сильно придавил, мог забить даже не один гол. В какой-то момент режиссер трансляции показал ваши эмоции – чем конкретно были недовольны?

– Начали мы плохо. И показалось, вот по какой причине. На разминке болельщики и игроки соперника нас немного напрягли, не дали нормально подготовиться. Мы так делать не станем, но сами опыт получили. Перед матчем, на разминке, с чужой стороны поля постоянно прибегал кто-то из игроков и начинал аплодировать трибунам, зрители, которые располагались за нашими воротами, начинают хлопать в такт. Это не случайно, такова традиция "Фенербахче". Наши парни начинают не разминаться, а смотреть это представление. Поймал себя на мысли, что нас вот так отвлекли и создали легкое давление. Это тоже опыт. В общем, есть предположение, что плохое начало и было связано с тем, что неудачно размялись и растерялись.

– Гол, который забил Смолов, – это идеальное исполнение момента, которые вы и хотите видеть в атаке?

– Это то, что мы требуем при прессинге. Мы часто работаем над этим, объясняем, для чего выдвигаемся на чужую половину, что делать после отбора мяча. Это тренируемый момент.

– Как разберете пропущенный гол – следствием чьих ошибок он стал?

– Первое – та ситуация, о которой говорил в начале, – мы смотрели за выбиванием мяча Крицюком и мячи проигрывали. А второе – мы много в целом пропускаем со "стандартов", почти 60 процентов всех голов. Продолжаем над этим работу. Но надо отметить подачу в этом моменте. Когда пас хороший, защитнику играть сложно. В этом случае я бы никого не винил.

– Вы не поменяли схему по сравнению с прошлым годом, но ряд исполнителей все же другие. В чем особенность этой ситуации?

– В прошлом году мы играли с одним ярко выраженным форвардом – Смоловым - и пятеркой полузащитников. Сейчас действуем в два с половиной нападающих, потому что о Классене нельзя сказать, что он форвард, но он и не полузащитник, а Вандерсон и Смолов – нападающие. В конце прошлого года у нас в этих позициях были именно хавбеки.

– Вы упомянули Классена. Как его оцените?

– Он нас усилил, им довольны. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Шалимова