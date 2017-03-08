Игорь Шалимов: "Мы готовы к противостоянию с "Сельтой"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой" заявил, что нехватка опыта игры в еврокубках не скажется на его команде. Также он отметил умение противника использовать стандартные положения, передает из Виго спецкор "СЭ" Александр ВИШНЕВСКИЙ.

– "Краснодар" не относят к фаворитам. Это хорошо?

– Нам это будет удобно, если соперник посчитает себя фаворитом, и потому неправильно подготовиться к игре. Мы знаем, как играть, знаем особенности игры соперника. Думаю, мы готовы к противостоянию с "Сельтой". Надеемся на положительный результат.

– "Краснодар" впервые добирается так далеко в еврокубках. Не помешает ли команде отсутствие опыта?

– Через такие игры опыт и приобретается. Не думаю, что этот фактор может нам помешать. Команда готова и физически, и психологически. Я не переживаю из-за графика матчей, у нас пока нет матчей на третий день после предыдущего.

– Ваше мнение о "Сельте"?

– Это хорошая, квалифицированная команда. Агрессивная в обороне, хорошо проводит контратаки, хорошо разыгрывает стандартные положения. Мы все это учтем.

– По каким матчам "Сельты" вы анализировали соперника?

– Посмотрели две последние домашние игры – одну в Лиге Европы и одну в национальном чемпионате.