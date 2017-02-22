Игорь Шалимов: "Можно сказать, что "Краснодару" повезло в матче с "Фенербахче"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов не исключил, что во втором матче 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (1:1) его команде сопутствовала удача. При этом специалист отметил, что "быки" могли одержать победу в этой встрече, если бы нападающий Федор Смолов реализовал голевой момент.

- "Краснодар" намеревался не пропустить, постараться забить при сечете 0:0, а также выйти в следующую стадию, - сказал Шалимов во флеш-интревью. - Предупреждали команду, что в игре будут тяжелые отрезки. Они наступили в конце первого тайма. "Фенербахче" устроил навал, но мы справились. Можно сказать, что "Краснодару" где-то повезло, но и у Смолова был момент. Из-за чего пропустили гол? Хорошая подача, четкая, правильная по силе. "Фенербахче" - молодцы, а мы где-то упустили.