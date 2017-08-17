Игорь Шалимов: "Можно говорить, что Смолов не уйдет из "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Црвеной Звездой" (3:2) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы отметил действия нападающего Ивана Игнатьева. По словам специалиста, Федор Смолов не покинет команду в летнее трансферное окно.

- Как считаете, может ли конкурировать Игнатьев со Смоловым?

- Ваней мы довольны. Он играет правильно. От природы нападающий. Но когда Федя в порядке, в форме, Игнатьев не может конкурировать с ним.

- Рамирес сдал по сравнению со стартовыми матчами сезона, согласны?

- У него есть некоторые проблемы в позиционном отборе, мы над этим работаем. Объясняем. В плане атаки он остро играет, голевую вот отдал. Парень молодой, ему некоторые моменты нужно улучшать.

- Можно ли сказать, что Смолов не уйдет?

- Можно об этом говорить. Мы хотим, чтобы он быстрее восстановился и помогал команде. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Црвена Звезда"