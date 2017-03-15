Игорь Шалимов: "Мамаев? Может, выйдет в старте, но мы с врачами подумаем"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов на пресс-конференции перед ответным матчем против "Сельты" в 1/8 финала Лиги Европы заявил, что обсудит с врачами возможность включения Павла Мамаева в стартовый состав на игру, сообщает спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Ответная встреча состоится 16 марта. В текущем сезоне Мамаев провел 8 матчей во всех клубных турнирах, забил один мяч и отдал 3 голевые передачи.

– В команде есть травмированные. Какая ситуация с ними?

– Измайлов и Смолов выйти не смогут, – сказал Шалимов. – Окриашвили – крестообразная. По Крицюку будем смотреть сегодня.

– Какая готовность Каборе и Мамаева?

– По составу еще не решили. Павел пропустил много, почти полгода. Входить резко в игровой ритм после такой паузы не желательно. Может, выйдет в старте, но еще с врачами будем думать. Каборе пропустил не так много, и физически он готов.