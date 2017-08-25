Игорь Шалимов: "Краснодару" пришлось максимально упростить игру из-за качества поля"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Црвены Звезды" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (1:2) посетовал на низкое качество газона. Также он отдал должное сопернику, который вынудил российскую команду отойти от привычной манеры игры.

- Таких команд - силовых, обороняющихся большим числом - в чемпионате России достаточно, мы часто сталкиваемся с такой манерой игры, когда нужно не пропускать быстрые атаки, - цитирует ТАСС Шалимова. - С этим мы более-менее справились. Но, к сожалению, мы отошли от своей игры, соперник вынудил нас упростить игру. Нам пришлось отправить вперед центрального защитника Андреаса Гранквиста.

Не хочу, чтобы это выглядело оправданием, но да, к сожалению, нам пришлось максимально упростить игру именно из-за качества поля. Мы и раньше отправляли центрального защитника вперед, но за пять минут до конца матча, а сегодня это пришлось сделать за 20 минут до конца, потому что понимали, что разыгрывать комбинации при такой плотной обороне и на поле такого качества сложно. Ребята молодцы, что и пенальти заработали, и имели еще моменты; играли мы не в свое, но играли достойно.

Мы пропустили быстрый гол, чего опасались. Но ничего страшного в первом тайме не произошло, ведь мы могли бы пропустить, допустим, на 85-й минуте, и времени, чтобы отыграться, осталось бы совсем мало. А вот второй гол в начале второй половины очень осложнил нам игру в плане результата, потому что нам нужно было забивать два мяча. При этом мы имели несколько моментов, забили с пенальти, в концовке со штрафного могли сравнять счет, но, видимо, не наш день сегодня.

Трансляция матча "Црвена Звезда" – "Краснодар"