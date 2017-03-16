Игорь Шалимов: "Краснодару" нужно постараться не терять мяч"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой" подчеркнул, что команде необходимо сразу вступать в отбор при потере мяча. По словам специалиста, краснодарцам нужно держать игру под контролем.

- Матч будет сложным в плане того, что "Сельта" хорошо контролирует мяч, - сказал Шалимов во флеш-интервью перед началом игры. - "Краснодару" нужно постараться отбирать мяч и не терять его. Если мы покажем хорошее владение, то будет больше возможностей создать моменты. Нужно не пропускать атаки соперника и сразу приступать к отбору при потере.

Трансляция матча "Краснодар" - "Сельта"