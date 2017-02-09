Игорь Шалимов: "Краснодар" знает о "Фенербахче" все"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов надеется, что команда подойдет к матчу 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" без травмированных игроков. По словам специалиста, тренерский штаб хорошо изучил будущего соперника.

- До официального матча еще неделя, у нас завтра еще игра, - приводит пресс-служба "быков" слова Шалимова. - О "Фенербахче" все покажем и расскажем, когда вернемся со сбора. Тренерский штаб уже все знает про них. Ближе к игре уже определим, что ребятам говорить, а что нет. Нам важно завтра сыграть, не получить травм, вернуться домой, восстановиться и готовиться дальше.

По позициям получается таким образом, что Роман Шишкин играет опорного полузащитника, сегодня даже действовал чуть выше. Мы довольны каждым. Важно, чтобы никто не получил серьезных повреждений, которых мы боимся, исходя из прошлого опыта.