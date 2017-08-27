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23:53 | Футбол — Лига Европы

Игорь Шалимов: "Краснодар" ушел из Лиги Европы не так красиво, как "Спартак"


Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов отметил, что его команда вылетела из Лиги Европы не так красиво, как "Спартак" в прошлом сезоне. Красно-белые не смогли пройти кипрский АЕК (1:1, 0:1), а в конце сезона стали чемпионами России.

"Быки" выбыли из Лиги Европы после поражения от "Црвены Звезды" (3:2, 1:2).

– Нет ли у вас планов пойти по пути "Спартака" прошлого сезона?

– Мы ушли не так красиво, как "Спартак", он более красиво ушел. (Улыбается) Но мы так не думаем, пока расстроены вылетом. Дальше подумаем. (Екатерина ПОТАПОВА)

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