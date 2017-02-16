Игорь Шалимов: "Краснодар" неплохо готов к игре, но есть проблемы с составом"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" заявил, что команда неплохо готова к встрече, а также отметил, что у новичков российского клуба - защитника Кристиана Рамиреса и полузащитника Виктора Классона не будет проблем с взаимопониманием.

- На наш взгляд, команда готова хорошо, но покажет игра, - сказал в эфире "Матч ТВ" Шалимов. - Это первая официальная игра, проводили только товарищеские игры, но есть ощущение, что готовы неплохо.

Рамирес и Классон? Они сыграли вместе не одну игру, есть взаимопонимание. Требования, которые есть на этих позициях, они понимают. Думаю, то, что они пришли недавно, но прошли два сбора, - не проблема. Да, с составом есть проблемы. Не все заявлены, плюс есть травмированные, те, кто не восстановился, плюс к ним добавился Измайлов, который не сможет нам помочь.