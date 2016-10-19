Игорь Шалимов: "Краснодар" будет доволен, если сравняет счет на 93-й минуте матча с "Шальке"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подчеркнул, что в матче группового турнира Лиги Европы с "Шальке" команда намерена продемонстрировать агрессивный футбол, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, "быки" постараются усложнить жизнь своему сопернику.

- Все ли футболисты здоровы? В каком состоянии команда?

- К травмированным у нас добавился Налду. Мамаев уже полностью готов, тренируется в общей группе. По-прежнему остаются травмированными Вандерсон, Смолов, Перейра, которые, надеюсь, скоро восстановятся.

- Разобрали игру соперника? Что можете о нем сказать?

- Мы уже разобрали "Шальке". Немецкие команды всегда отличаются мощью, умеют играть в футбол. "Горняки" в турнирной таблице своего чемпионата идут не очень удачно, но Лига Европы - другой турнир. Нас ждет тяжелейший матч. Но мы будем стараться играть в свой футбол, действовать агрессивно. Мы постараемся усложнить жизнь сопернику.

- "Шальке" не проигрывает на выезде с 2014 года. Как с эмоциональной точки зрения футболисты оценят это?

- До игры я вообще не говорил об этом. Если на 93-й мы сравняем, то будем довольны, если пропустим - то нет.