Игорь Шалимов: "Команды, пытающиеся сохранить счет, плохо заканчивают"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" заявил, что его подопечные не будут играть на удержание счета, а проведут встречу агрессивно. Первый матч завершился победой российского клуба (1:0). Второй матч состоится 22 февраля в Стамбуле.

– Думаю, команды, которые пытаются сохранить счет в таких матчах, плохо заканчивают, – цитирует ТАСС Шалимова. – Мы понимаем, что если не пропустим, то пройдем дальше, но это не значит, что мы будем играть от обороны, отбиваться. Мы будем стараться играть примерно так же, как и у себя дома, действовать агрессивно в обороне. Будем пытаться усложнить жизнь сопернику. И, конечно, важно забить. Вот две задачи, которые мы перед собой ставим.

Мы готовились играть от себя и сыграли неплохо. Не скажу, что счет комфортный, но мы выполнили важную задачу – не пропустили. Могли забить и второй гол. Нас ждет тяжелейший матч, мы все это понимаем.