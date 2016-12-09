Игорь Шалимов: "Катастрофа полная"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Ниццы" (1:2) в заключительном матче группового турнира Лиги Европы в эфире передачи "Все на матч" подчеркнул, что остался крайне разочарован игрой своей команды. Отметим, что эта игра не имела турнирного значения – "Краснодар" вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе.

– Мы были готовы и к игре соперника в пять защитников, и в четыре защитника, по крайней мере, знали, что делать, – подчеркнул Шалимов. – Но, как показал результат, мы были абсолютно не готовы. Второй состав со стороны "Ниццы" – все логично, у команды на носу важнейшая игра с "ПСЖ" в чемпионате.

– Откуда появлялась периодически жесткость и грубость?

– Не знаю, откуда она появлялась, нам надо было в футбол играть, а не жестко действовать. Надо было просто эту команду переиграть на классе, без настроя – там было много молодежи, второй состав. За это очень стыдно.

Про судейство говорить не хочу, там было удаление, мы остались без капитана на весну, в общем, катастрофа полная для нас в этом матче.