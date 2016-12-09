Игорь Шалимов: "Катастрофа полная"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Ниццы" (1:2) в заключительном матче группового турнира Лиги Европы в эфире передачи "Все на матч" подчеркнул, что остался крайне разочарован игрой своей команды. Отметим, что эта игра не имела турнирного значения – "Краснодар" вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе.
– Мы были готовы и к игре соперника в пять защитников, и в четыре защитника, по крайней мере, знали, что делать, – подчеркнул Шалимов. – Но, как показал результат, мы были абсолютно не готовы. Второй состав со стороны "Ниццы" – все логично, у команды на носу важнейшая игра с "ПСЖ" в чемпионате.
– Откуда появлялась периодически жесткость и грубость?
– Не знаю, откуда она появлялась, нам надо было в футбол играть, а не жестко действовать. Надо было просто эту команду переиграть на классе, без настроя – там было много молодежи, второй состав. За это очень стыдно.
Про судейство говорить не хочу, там было удаление, мы остались без капитана на весну, в общем, катастрофа полная для нас в этом матче.
dub2016
Судья сломал игру. Никакого пенальти и удаления быть не должно. Гранквист сыграл в мяч, а француз сам врезался.
03:33
tryam
как мега Галицкий всея руси это терпит, как послушать шалима - так мы завтра проиграем, мы потом снова проиграем, это новая стратегия Галицкого, запутать врага, тем что Магнит неудачник? почитай его интервью
02:59
tryam
г@вно жует недотренер, много говорит, а результат где,зачем надо говорить, говори это команде переда матчем критин
02:57
spartak ekspress
мне кажется им аукается за слитую лч, вот ростов не ливанули ее, и как итога вы...ли баварию да и бабла получили
02:56
Andersen32
Шалимов поц.
02:23
Солист Мак
Да никто не спорит, без тренера очень тяжело играть.
02:08
pravovernyj
И имя ей Шалимов.
01:35