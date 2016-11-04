01:12 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Шалимов: "Если на таком уровне не забиваешь…"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Шальке" (0:2) в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы в эфире программы "Все на матч" подчеркнул, что в таких матчах команда получает опыт. По словам Шалимова, его подопечным нужно было забивать в первом тайме, и встреча могла бы сложиться иначе.

– Владели мячом, но до пропущенного гола, – подчеркнул Шалимов. – Понятно, что, забей мы, могло все сложится иначе. Были у нас моменты, причем реальные моменты. Но когда играешь на таком уровне, надо забивать. А если не забиваешь… Как команда мы получаем в таких матчах опыт.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 4-й тур

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