Игорь Шалимов: "Если на таком уровне не забиваешь…"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Шальке" (0:2) в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы в эфире программы "Все на матч" подчеркнул, что в таких матчах команда получает опыт. По словам Шалимова, его подопечным нужно было забивать в первом тайме, и встреча могла бы сложиться иначе.

– Владели мячом, но до пропущенного гола, – подчеркнул Шалимов. – Понятно, что, забей мы, могло все сложится иначе. Были у нас моменты, причем реальные моменты. Но когда играешь на таком уровне, надо забивать. А если не забиваешь… Как команда мы получаем в таких матчах опыт.