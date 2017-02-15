Игорь Шалимов: "Если агент найдет Ари клуб, он уедет"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал, что нападающий Ари, вернувшийся из дублирующего состава в основной, не сыграет в четверг в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче". Более того, бразилец с российским паспортом, скорее всего, вообще покинет краснодарский клуб, если агенты найдут ему новое место работы.

– Какова ситуация с Ари?



– К этому матчу он не готовится, но ситуация такая, что он ищет варианты. Его агент будет смотреть. Если варианты будут и клубы договорятся, то он уедет. Если нет – будет готовиться к матчам. (Екатерина ПОТАПОВА)

