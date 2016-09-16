Игорь Шалимов: "Доволен характером, терпением и самоотдачей "Краснодара" в игре с "Зальцбургом"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зальцбургом" (1:0) подчеркнул, что игра получилось сложной, передает из Зальцбурга спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Специалист отметил: в первом тайме "быки" ничего не позволили создать сопернику.

– Игра получилась сложной, главным образом в связи с тем, что концовку пришлось проводить вдесятером, – подчеркнул Шалимов. – Пришлось некоторое время отбиваться, это нормально для выездной игры, впрочем, и в меньшинстве у нас временами проходили быстрые атаки пасами на Смолова. Первый тайм был неплохой, мы ничего не дали создать "Зальцбургу". В плане обороны сыграли хорошо, в плане атаки были хорошие моменты, а были не очень. В целом доволен результатом, а также тем, как отыграли в плане характера, терпения и самоотдачи.

– Важная игра с "Ростовом" ждет вас через меньше, чем через три дня. Готова ли команда к такому графику физически?

– Мы постараемся провести определенную ротацию. Конечно, за два дня восстановиться полностью нельзя, но вместе с медицинским персоналом сделаем все возможное. Конечно, будут в основном восстановительные тренировки. Но раз мы играем в Лиге Европы, то должны быть готовы. Другие команды так и играют – через два дня на третий, ничего необычного в этом нет.