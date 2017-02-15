Игорь Шалимов: "Для "Краснодара" матч с "Фенербахче" - первый официальный. Это минус"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов на пресс-конференции перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" заявил, что соперник уже провел три официальные встречи зимой, и это может сказаться на обеих командах. Также он перечислил игроков, которые, вероятно, не смогут принять участия в матче, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Настроение хорошее, сборы провели плодотворно, – отметил Шалимов. – Главной задачей было не получить травм, потому форсировали подготовку, чтобы подойти в хорошем состоянии. У нас это получилось. В целом состояние боевое, физически – также. Но понятно, что это у нас первая официальная игра. Большого волнения не испытываем.

– Отмена матча с "Рубином" – не минус ли это для вас?

– Не думаю, что это большая проблема. Конечно, нам лучше было бы сыграть с таким соперником, как "Рубин", но ничего страшного не видим в этом. В первых матчах забивали немного, потому мы потренировали атаку больше, чем оборону, что для нас в принципе неплохо.

– На кого не можете рассчитывать в предстоящем матче?

– Петров еще не в общей группе. Мамаев с ограничениями работает. Жоаузинью вполную тренируется. Измайлов отсутствует, но это не мышечное повреждение, а хроническая травма колена. Быстров пропустил несколько тренировок, но это не страшно.

– Как будет выглядеть оборона в связи с дисквалификацией Гранквиста?

– Андреас – капитан, и он пропускает матч. У нас есть центральные защитники, которые могут его заменить. Я думаю, эта пара футболистов будет играть хорошо.