Игорь Шалимов: "Делаем все, чтобы ребята восстановились к матчу с "Сельтой"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов на пресс-конференции перед ответным матчем против "Сельты" в 1/8 финала Лиги Европы заявил, что его подопечные не чувствуют себя уставшими после матча 19-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1), сообщает спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Ответная встреча состоится 16 марта, первый матч завершился победой испанского клуба со счетом 2:1.

– Мы забиваем быстрые голы? – заявил Шалимов. – Да, так получалось, но мы не делали ставку, на то, чтобы затем играть на удержание счета. Мы играем в футбол, и если так складывается, что мы забиваем быстрый гол, то закрываться не будем. Мы стараемся владеть мячом при любом счете. При потере мяча сразу накрываем. В игре с "Сельтой" мы много времени провели в позиционной атаке.

– Вы сыграли тяжелый матч с "Локомотивом". Команда успевает восстановиться?

– Мы делаем все, чтобы ребята восстановились. Они понимают, насколько важно быстро восстанавливаться, особенно в таком графике. В плане в психологии мы тоже работаем над этим, команда не чувствует себя уставшей.

– Какие выводы сделали по "Сельте" после выездного матча?

– Во-первых, мы будем играть дома, зависеть будет многое от нас. А так, такие команды, как "Сельта", играют дома лучше. Потому нам нужно показывать свою игру. Ребята знают, что делать. Но и от соперника многое зависит. Этот соперник хорошо владеет мячом, хорошо играет в отборе.