08:29 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Гуськов: "Неважно, сколько забьет "МЮ", важно, чтобы "Ростов" забил как можно больше"

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Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что "Ростов" и "Манчестер Юнайтед" имеют равные шансы на победу перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы. Также Гуськов оценил результат первого матча (1:1) как удовлетворительный.

 
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– Неважно, сколько забьют нам, важно, чтобы мы забили как можно больше, – цитирует ТАСС Гуськова. – Команда у нас техничная, быстрая, сыгранная. Да, потери нашего диспетчера Калачева и Гацкана безусловно скажутся на игре команды. Тем не менее перспективы хорошие, расцениваю шансы на выход в четвертьфинал как 50 на 50.

С учетом того, что противостояние состоит из двух игр, в первой команде было важно не пропустить, но сделать это не удалось, пусть "Манчестер Юнайтед" и забил один, но тем не менее. Так что с учетом статуса и уровня английской команды результат можно оценивать как удовлетворительный, но это только легко сказать, когда играешь с такой командой.

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