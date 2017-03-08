Игорь Гамула: "Такие клубы, как "МЮ", должны играть даже на асфальте"

Тренер молодежки "Ростова" Игорь Гамула считает, что поле на стадионе "Олимп 2" вполне приемлемое. Напомним, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" раскритиковал качество газона на стадионе в Ростове-на-Дону. По словам наставника, он не ожидал увидеть такие условия.

​– Поле на этом стадионе и в самом деле не очень хорошего качества, но вполне приемлемое, – сказал Гамула. – Конечно, для таких команд, как "Манчестер", подобные условия непривычные, но как получилось, так получилось. Но такие клубы, имеющие в составе больших мастеров, должны играть даже на асфальте.

Понятно, что команды вряд ли смогут на таком газоне показать хороший, комбинационный футбол, именно на это и сетует наставник гостей. Но ничего страшного. Завтра поле польют, и оно будет быстрое. Думаю, на таком газоне у нашего клуба не будет преимущества перед соперником, потому что "Ростов" тоже играет через передачи, через фланги. И условия будут одинаковые для всех. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)