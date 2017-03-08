15:56 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Гамула: "Такие клубы, как "МЮ", должны играть даже на асфальте"

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Сегодня. Ростов-на-Дону. Жозе МОУРИНЬЮ.Жозе Моуринью: "Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле"

Тренер молодежки "Ростова" Игорь Гамула считает, что поле на стадионе "Олимп 2" вполне приемлемое. Напомним, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" раскритиковал качество газона на стадионе в Ростове-на-Дону. По словам наставника, он не ожидал увидеть такие условия.

– Поле на этом стадионе и в самом деле не очень хорошего качества, но вполне приемлемое, – сказал Гамула. – Конечно, для таких команд, как "Манчестер", подобные условия непривычные, но как получилось, так получилось. Но такие клубы, имеющие в составе больших мастеров, должны играть даже на асфальте.

Понятно, что команды вряд ли смогут на таком газоне показать хороший, комбинационный футбол, именно на это и сетует наставник гостей. Но ничего страшного. Завтра поле польют, и оно будет быстрое. Думаю, на таком газоне у нашего клуба не будет преимущества перед соперником, потому что "Ростов" тоже играет через передачи, через фланги. И условия будут одинаковые для всех. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Эразм Роттердамский

Клинический идиот сказал , такие клубы , как МЮ , должны играть на асфальте ? Идиоту хотелось напомнить , что на асфальте должно играть всякое дерьмо из рос.лиги , а не великий клуб.

16:44

dam22

Надо было где нить на манеже проводить на искусственном поле или внутри школы, чтобы вообще в депрессию пали в МЮ... мы когда поле не устраивало нас всегда внутри школы гоняли футбол, были времена...

16:33

sv55

вот Гамула пусть и играет на асфальте

16:20

mihailpopov92

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

16:09

LokoDemon

Гамула жжёт!!!

16:03

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