06:15 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Гамула: "С "МЮ" можно играть – все мы люди"

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Тренер молодежного состава "Ростова" Игорь Гамула – о сегодняшнем матче на "Олд Траффорд".

Сергей Андреев перед первым матчем сказал: "Это уже не тот "МЮ". Там же нет сейчас Фергюсона, Бекхэма, Скоулза". По первой встрече у вас тоже сложилось впечатление, что эту команду можно пройти?

– Соперник, конечно, грозный. Нет Фергюсона, Бекхэма и Скоулза, зато есть Моуринью, Ибрагимович, Мхитарян. "МЮ" – команда высочайшего уровня. "Манчестер" он и есть "Манчестер".

– Значит, шансов немного?

– Почему? Нет ничего невозможного. Можно играть. Все мы люди, сделаны из одного теста. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Посмотрим, как сойдутся звезды на небе в этот день. Предстоит очень сложный матч, но всегда нужно надеяться на хорошее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Гамулы - скоро в "СЭ"

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