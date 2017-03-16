Игорь Гамула: "Негатив к Моуринью? Здорово, что есть такие специалисты"

Тренер молодежного состава "Ростова" Игорь Гамула в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между основной командой и "Манчестер Юнайтед"​ отметил, что не испытывает негатива к главному тренеру соперника Жозе Моуринью. Первая встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.

– Моуринью разочаровал, вступив в перепалку с Калачевым в первом матче?

– Я не увидел с его стороны никакой провокации. Сначала Калачев получил желтую, а потому уже поругался с Моуринью. Жозе что-то ему сказал – и пошло-поехало. Они же потом обнимались, так что конфликт исчерпан.

– Эпатаж Моуринью не вызывают у вас негатива?

– Нет, какой может быть негатив? Человек уверен в себе, очень сильный тренер. Здорово, что есть такие специалисты в мировом футболе.

– Вам импонирует манера общения Моуринью с журналистами?

– Признаюсь, я далеко не все понимаю, что он там говорит. Но это не отменяет того, что он классный тренер.