Игорь Гамула: "Ибрагимович – большая проблема"

Тренер молодежного состава "Ростова" Игорь Гамула в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между основной командой и "Манчестер Юнайтед"​ отметил, нападающий соперника Златан Ибрагимович является серьезной проблемой. Однако, по его словам, российский клуб не должен дрогнуть. Первая встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.

– Вот на "Олд Траффорд" "Ростов" и сыграет на идеальном газоне при 70 тысячах болельщиках…

– С одной стороны, это, конечно, серьезное преимущество хозяев. Но ведь игроки "Ростова", впервые оказавшиеся на таком стадионе, захотят проявить себя с самой лучшей стороны. Думаю, никто из ребят не дрогнет, не испугается этих болельщиков. А хорошее поле – это плюс для всех. Разве нет?

– Если уж в Ростове на тяжелом поле Ибрагимович отдал голевой пас, то как тогда он сыграет на "Олд Траффорд"?

– Ибрагимович – большая проблема. Как он играет корпусом – загляденье! При своем высоченном росте форвард здорово работает ногами. Нападающий с большой буквы. Будет сложно… Но у нас есть Навас, Мевля, Кудряшов.

– В Манчестере не сыграют Калачев, Гацкан, Гранат. До сих пор не восстановился Джанаев…

– Согласен, потери серьезные. Сложно заменить этих игроков. Но сезон длинный. Нельзя пройти весь путь с одними и теми же 11 игроками. Всегда есть ребята, которые готовы выйти на поле. От карточек и травм никто не застрахован. (Виталий АЙРАПЕТОВ)