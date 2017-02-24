Игорь Гамула: "Бердыев не хуже Моуринью"

Тренер молодежного состава "Ростова" Игорь Гамула уверен: все в донском клубе рады, что в 1/8 финала Лиги Европы им предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед".

– Могу на 100 процентов сказать: все игроки "Ростова" и тренерский штаб рады, что им достался "Манчестер Юнайтед", – сказал Гамула. – Мы же играем, прежде всего, для болельщиков. Привозили в город "Атлетико", "Баварию", на очереди "Манчестер Юнайтед". Все в ожидании очередного праздника футбола!

– Как оцените шансы "Ростова"?

– Нет ничего невозможного. Ребята всегда очень собранно действуют в матчах против сильных команд. Да, "МЮ" – пожалуй, фаворит, ну и что? Посмотрим, что будет. Уверен, "Ростову" по силам пройти дальше.

– Фактор Жозе Моуринью может стать ключевым в этой паре?

– А у нас зато есть Курбан Бекиевич. Он не хуже Моуринью. Досконально разберет соперника, по кирпичикам. Просчитает все уловки Жозе.

– В составе "МЮ" есть Ибрагимович…

– А у нас Навас, Мевля, Гранат, Кудряшов. Калачев. Видели, как они обороняются? Нет ничего невозможного. Тем приятнее будет пройти такого именитого соперника. А если проиграем, то незазорно уступить. Но о поражении сейчас точно никто не думает. "Ростов" даст бой! (Виталий АЙРАПЕТОВ)