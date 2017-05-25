Ибрагимович выиграл первый еврокубок в карьере

"Аякс" уступил "Манчестер Юнайтед" (0:2) в финале Лиги Европы. Для форварда "красных дьяволов" Златана Ибрагимовича эта победа стала первой в основных еврокубковых турнирах в карьере.

Шведский форвард, выступавший ранее за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан" и "ПСЖ", никогда не выигрывал ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы/Кубок УЕФА. На счету 35-летнего ветерана лишь Суперкубок УЕФА-2009.

Отметим, что Ибрагимович не играл в финале из-за тяжелой травмы колена.

Трансляция матча "Аякс" - "МЮ"