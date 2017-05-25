Ибрагимович выиграл первый еврокубок в карьере

"Аякс" уступил "Манчестер Юнайтед" (0:2) в финале Лиги Европы. Для форварда "красных дьяволов" Златана Ибрагимовича эта победа стала первой в основных еврокубковых турнирах в карьере.
Шведский форвард, выступавший ранее за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан" и "ПСЖ", никогда не выигрывал ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы/Кубок УЕФА. На счету 35-летнего ветерана лишь Суперкубок УЕФА-2009.
Отметим, что Ибрагимович не играл в финале из-за тяжелой травмы колена.
Алый Дракон
Хотелось бы верить, что и не последний... Из современных футболистов, пожалуй, самый талантливый среди тех, кто до такого возраста так ничего и не выиграл... И, по злой иронии судьбы, даже в единственном выигранном финале Златан так и не сыграл... Сначала я его недолюбливал за его самовлюбленность, потом потешался над его высказываниями в отношении себя самого, а потом стал ему сильно симпатизировать... Надеюсь, что он еще вернется, и поиграет в топ-клубе, и наконец-то выиграет ЛЧ... Он это заслужил...
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