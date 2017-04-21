00:10 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Ибрагимович неудачно приземлился на ногу и был заменен из-за травмы колена

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович получил травму по ходу ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта".

В конце второго тайма борьбе за мяч шведский форвард неудачно приземлился на ногу, которая выгнулась в обратную сторону. Футболист был заменен сразу после свистка арбитра на перерыв. Вместо Ибрагимовича на поле вышел Антони Марсьяль.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Странно, что Ибра не захотел мягко приземлиться при помощи крыльев.

00:56

Алый Дракон

Я не спец, но мне кажется, что там растяжение связок, а не разрыв...

00:50

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

сомневаюсь.

00:47

DoctorSadis7

Конец великой карьеры-кресты(

00:35