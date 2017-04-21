Ибрагимович неудачно приземлился на ногу и был заменен из-за травмы колена

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович получил травму по ходу ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта".

В конце второго тайма борьбе за мяч шведский форвард неудачно приземлился на ногу, которая выгнулась в обратную сторону. Футболист был заменен сразу после свистка арбитра на перерыв. Вместо Ибрагимовича на поле вышел Антони Марсьяль.

Nasty, nasty fall for Zlatan Ibrahimovic just before the full-time whistle. #MUFC pic.twitter.com/tFgBW7hOl6 – Jordan Meyer (@Jordan_Meyer1) 20 апреля 2017 г.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча