Ибрагимович и Погба полетели на матч с "Ростовом", Руни - нет

"Манчестер Юнайтед" вылетел в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". Отметим, что в заявке на игру, опубликованной на сайте английского клуба, отсутствуют нападающий Уэйн Руни, защитник Люк Шоу и полузащитник Бастиан Швайнштайгер. Матч состоится 9 марта.
Заявка команды выглядит следующим образом:
вратари: Давид де Хеа, Серхио Ромеро, Киран О'Хара;
защитники: Антонио Валенсия, Дэйли Блинд, Крис Смоллинг, Фил Джоунс, Маттео Дармиан, Эшли Янг, Маркос Рохо;
полузащитники: Майкл Кэррик, Андер Эррера, Маруан Феллаини, Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Генрих Мхитарян;
нападающие: Маркус Рэшфорд, Златан Ибрагимович.
DV1981
Вопреки,они своим супесоставом Борнмут не смогли обыграть...с какой радости Ростов обыграют?.
18:53
fanfir
Удачи МУЖИКИ!
18:05
Вопреки
Ботаникум Руни и Швайц уже в основу при Мавре не попадают и собираются валить из МЮ... У Люка дисква. Надежды на смешанный состав не оправдались и ростовским будет тяжко. Но все-равно, победы им !!!
17:47
shpasic
Шоу не будет, сдавайте билеты!..
17:31
Ботаникум
Эти "пОцаны" испугались "РОСТОВСКИХ", наверное?.....
17:22