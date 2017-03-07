17:14 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Ибрагимович и Погба полетели на матч с "Ростовом", Руни - нет

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"Манчестер Юнайтед" вылетел в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". Отметим, что в заявке на игру, опубликованной на сайте английского клуба, отсутствуют нападающий Уэйн Руни, защитник Люк Шоу и полузащитник Бастиан Швайнштайгер. Матч состоится 9 марта.

Заявка команды выглядит следующим образом:

вратари: Давид де Хеа, Серхио Ромеро, Киран О'Хара;

защитники: Антонио Валенсия, Дэйли Блинд, Крис Смоллинг, Фил Джоунс, Маттео Дармиан, Эшли Янг, Маркос Рохо;

полузащитники: Майкл Кэррик, Андер Эррера, Маруан Феллаини, Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Генрих Мхитарян;

нападающие: Маркус Рэшфорд, Златан Ибрагимович.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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DV1981

Вопреки,они своим супесоставом Борнмут не смогли обыграть...с какой радости Ростов обыграют?.

18:53

fanfir

Удачи МУЖИКИ!

18:05

Вопреки

Ботаникум Руни и Швайц уже в основу при Мавре не попадают и собираются валить из МЮ... У Люка дисква. Надежды на смешанный состав не оправдались и ростовским будет тяжко. Но все-равно, победы им !!!

17:47

shpasic

Шоу не будет, сдавайте билеты!..

17:31

Ботаникум

Эти "пОцаны" испугались "РОСТОВСКИХ", наверное?.....

17:22

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