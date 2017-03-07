Ибрагимович и Погба полетели на матч с "Ростовом", Руни - нет

"Манчестер Юнайтед" вылетел в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". Отметим, что в заявке на игру, опубликованной на сайте английского клуба, отсутствуют нападающий Уэйн Руни, защитник Люк Шоу и полузащитник Бастиан Швайнштайгер. Матч состоится 9 марта.

Заявка команды выглядит следующим образом:

вратари: Давид де Хеа, Серхио Ромеро, Киран О'Хара;

защитники: Антонио Валенсия, Дэйли Блинд, Крис Смоллинг, Фил Джоунс, Маттео Дармиан, Эшли Янг, Маркос Рохо;

полузащитники: Майкл Кэррик, Андер Эррера, Маруан Феллаини, Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Генрих Мхитарян;

нападающие: Маркус Рэшфорд, Златан Ибрагимович.