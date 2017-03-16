Ибрагимович и Мата - в "старте" "Манчестер Юнайтед" на игру с "Ростовом"

"Манчестер Юнайтед" объявил состав на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". В стартовом составе английского клуба выйдут форвард Златан Ибрагимович, а также полузащитник Хуан Мата.

Напомним, что первый матч завершился со счетом 1:1. Начало матча в 23.00 по московскому времени.

Состав "Юнайтед" выглядит следующим образом:

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Рохо, Смоллинг, Валенсия, Блинд, Погба, Эррера, Мхитарян, Мата, Ибрагимович.

Запасные: де Хеа, Джоунс, Лингард, Кэррик, Янг, Рэшфорд, Феллаини.

Текстовая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Ростов"