20:07 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Ибрагимович готовился к "Ростову", слушая гимн Швеции в собственном исполнении

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Лидер "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выложил на Spotify своий музыкальный плей-лист для подготовки к матчам. Помимо рэпа, начиная Notorious BIG и заканчивая Vanilla Ice, там присутствуют песни шведских групп. Впрочем, особое внимание журналистов привлекло наличие в списке гимна Швеции, исполненного самим 35-летним форвардом.

Отметим, что Ибрагимович слушал этот плей-лист и перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом". Встреча состоится сегодня, начало – в 23.05 по московскому времени.

Полностью плей-лист Ибрагимовича вы можете найти, например, здесь.

Трансляция матча "МЮ" - "Ростов"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Witasik

А после игры, смоет своей команде на шведском похоронный марш

20:25

баламошка

Пивец из него тот ещё) Правда, когда он начинает петь женским голосом, у него неплохо получается.

20:19

баламошка

Всё верно, король Швеции должен знать гимн своей страны.

20:18

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