Ибрагимович готовился к "Ростову", слушая гимн Швеции в собственном исполнении

Лидер "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выложил на Spotify своий музыкальный плей-лист для подготовки к матчам. Помимо рэпа, начиная Notorious BIG и заканчивая Vanilla Ice, там присутствуют песни шведских групп. Впрочем, особое внимание журналистов привлекло наличие в списке гимна Швеции, исполненного самим 35-летним форвардом.
Отметим, что Ибрагимович слушал этот плей-лист и перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом". Встреча состоится сегодня, начало – в 23.05 по московскому времени.
Полностью плей-лист Ибрагимовича вы можете найти, например, здесь.
Witasik
А после игры, смоет своей команде на шведском похоронный марш
20:25
баламошка
Пивец из него тот ещё) Правда, когда он начинает петь женским голосом, у него неплохо получается.
20:19
баламошка
Всё верно, король Швеции должен знать гимн своей страны.
20:18