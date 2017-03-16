Ибрагимович готовился к "Ростову", слушая гимн Швеции в собственном исполнении

Лидер "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выложил на Spotify своий музыкальный плей-лист для подготовки к матчам. Помимо рэпа, начиная Notorious BIG и заканчивая Vanilla Ice, там присутствуют песни шведских групп. Впрочем, особое внимание журналистов привлекло наличие в списке гимна Швеции, исполненного самим 35-летним форвардом.

Отметим, что Ибрагимович слушал этот плей-лист и перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом". Встреча состоится сегодня, начало – в 23.05 по московскому времени.

Полностью плей-лист Ибрагимовича вы можете найти, например, здесь.

Трансляция матча "МЮ" - "Ростов"