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02:36 | Футбол — Лига Европы

Иборра поздравил Черышева с возвращением на поле


Полузащитник "Лестера" Висенте Иборра поздравил Дениса Черышева с возвращением на поле. Полузащитник "Вильярреала" провел первый матч за семь месяцев, выйдя в игре 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Астаны" (3:1). Россиянин отметился голом в этой встрече.

"Я так рад за тебя, друг. Очень долго ждал этого момента", - написал Иборра в Твиттере.

Отметим, Иборра и Черышев играли вместе за "Севилью" в сезоне-2013/14.

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
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