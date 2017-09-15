Иборра поздравил Черышева с возвращением на поле

Полузащитник "Лестера" Висенте Иборра поздравил Дениса Черышева с возвращением на поле. Полузащитник "Вильярреала" провел первый матч за семь месяцев, выйдя в игре 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Астаны" (3:1). Россиянин отметился голом в этой встрече.

"Я так рад за тебя, друг. Очень долго ждал этого момента", - написал Иборра в Твиттере.

Отметим, Иборра и Черышев играли вместе за "Севилью" в сезоне-2013/14.