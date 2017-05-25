Хуан Мата: "Счастливы, что завоевали трофей, которого прежде у "МЮ" не было"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата после финального матча Лиги Европы с "Аяксом" (2:0) выразил удовлетворение победой в турнире. Он подчеркнул, что этот успех имеет особое значение для него лично и для города в целом.

– Мы завоевали трофей, которого прежде у клуба не было, поэтому мы счастливы, – приводит BBC слова Маты. – Для меня сегодняшняя победа имеет огромное значение, потому что это первый титул в составе "МЮ". Неделя очень сложная для Манчестера, и мы рады выиграть ради людей, которым пришлось пережить трудности.

Трансляция матча "Аякс" – "Манчестер Юнайтед"