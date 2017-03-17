Хуан Мата: "Ростов" - команда, которая играет до конца"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:0) отметил, что команда создавала опасные моменты, но не смогла из реализовать. По его словам, перед "МЮ" стоит цель выиграть турнир.

- Мы снова создавали хорошие моменты, но никак не могли забить, - приводит ВВС слова Маты. - Важно, что не пропустили. Сегодня мы счастливы. "Ростов" - команда, которая действует до конца. Они играют по сложной системе, но мы адапитировались к этому. Играли на "Олд Траффорд", а здесь всегда нужно выигрывать.

Наша цель - победить в каждом из турниров. Успех в Лиге Европы даст путевку в Лигу чемпионов, и мы будем биться до конца. Это турнир высокого уровня.