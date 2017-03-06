17:55 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Хуан Мата: "Поездка в Ростов проверит силу "МЮ" во всех смыслах"

0
0
0
0
1

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата в преддверии гостевого первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" подчеркнул, что встреча будет непростой. Игра состоится 9 марта.

– Нам предстоит гостевой матч Лиги Европы против "Ростова", что включает в себя длинную дорогу, это проверит силу команды во всех смыслах, – приводит официальный сайт "Манчестер Юнайтед" слова Маты. – Российская команда особенно сильна дома. В этом сезоне "Ростов" на своем поле победил "Баварии" и "Аякс". И это уже говорит о том, насколько сильный соперник.

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Всех провокаторов "российских" забить до смерти дубинками - и всё тогда выйдет очень гостеприимно.

18:00

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ