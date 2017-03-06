Хуан Мата: "Поездка в Ростов проверит силу "МЮ" во всех смыслах"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата в преддверии гостевого первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" подчеркнул, что встреча будет непростой. Игра состоится 9 марта.

– Нам предстоит гостевой матч Лиги Европы против "Ростова", что включает в себя длинную дорогу, это проверит силу команды во всех смыслах, – приводит официальный сайт "Манчестер Юнайтед" слова Маты. – Российская команда особенно сильна дома. В этом сезоне "Ростов" на своем поле победил "Баварии" и "Аякс". И это уже говорит о том, насколько сильный соперник.