14:31 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Хуан Мата: "Победа над "Фенербахче" приблизит "Манчестер Юнайтед" к плей-офф Лиги Европы"

0
0
0

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата уверен, что матч группового этапа Лиги Европы с "Фенербахче" не будет простым для манкунианцев. По его словам, победа над турками приблизит "Красных дьяволов" к выходу в плей-офф турнира.

- Команды очень близко располагаются друг к другу в турнирной таблице, - приводит пресс-служба манкунианцев слова Маты. - "Манчестер Юнайтед" важно одержать победу над "Фенербахче", чтобы приблизиться к плей-офф Лиги Европы. Но мы понимаем, что эта встреча не будет легкой. В Турции всегда особенная атмосфера.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 4-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ