Хуан Мата: "Победа над "Фенербахче" приблизит "Манчестер Юнайтед" к плей-офф Лиги Европы"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата уверен, что матч группового этапа Лиги Европы с "Фенербахче" не будет простым для манкунианцев. По его словам, победа над турками приблизит "Красных дьяволов" к выходу в плей-офф турнира.

- Команды очень близко располагаются друг к другу в турнирной таблице, - приводит пресс-служба манкунианцев слова Маты. - "Манчестер Юнайтед" важно одержать победу над "Фенербахче", чтобы приблизиться к плей-офф Лиги Европы. Но мы понимаем, что эта встреча не будет легкой. В Турции всегда особенная атмосфера.