15:39 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Хуан Мата: "Манчестер Юнайтед" был обязан обыгрывать "Зарю"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата подчеркнул, что победа в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы над "Зарей" (1:0) стала ключевой для манкунианцев. По словам хавбека, "Красные дьяволы" намерены продлить выигрышную серию до трех встреч.

- После победы над "Зарей" мы сосредоточимся на том, чтобы выиграть третий матч подряд, - приводит Sky Sports слова Маты. - Это позволит нам спокойно уйти на паузу, связанную с играми сборных. Победа в Лиге Европы стала для нас ключевой. Мы были обязаны выиграть и теперь ждем встречу со "Стоук Сити".

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

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