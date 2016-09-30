Хуан Мата: "Манчестер Юнайтед" был обязан обыгрывать "Зарю"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата подчеркнул, что победа в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы над "Зарей" (1:0) стала ключевой для манкунианцев. По словам хавбека, "Красные дьяволы" намерены продлить выигрышную серию до трех встреч.

- После победы над "Зарей" мы сосредоточимся на том, чтобы выиграть третий матч подряд, - приводит Sky Sports слова Маты. - Это позволит нам спокойно уйти на паузу, связанную с играми сборных. Победа в Лиге Европы стала для нас ключевой. Мы были обязаны выиграть и теперь ждем встречу со "Стоук Сити".