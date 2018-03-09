Хосе Анхель Сиганда: "Атлетик" не потерял надежду"

Главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда отметил, что его команда не потеряла шансов на выход в 1/4 финала Лиги Европы. В первом матче 1/8 финала баски проиграли на выезде "Марселю" со счетом 1:3.

– Мы был сложным для нас, но мы не потеряли надежду, – цитирует AFP Сиганду. – Будет тяжело, но все решаемо. Два гола – это много, но на нашем поле будет хорошая атмосфера, которая нам поможет. Третий гол стал для нас особенно болезненным, мы должны были рисковать. Интенсивности не хватило, но мы знали, как надо играть. Доволен ли я матчем? Нет. Увидел ли положительное в своей команде? Да.